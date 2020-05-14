رسمياً .. عودة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في يونيو

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، موافقتها الرسمية على استئناف منافسات الدوري الإنجليزي بداية من يونيو المقبل، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأعطت الحكومة، تعليماتها إلى الجهات المعنية بإدارة كرة القدم في إنجلترا بضرورة وضع خطط الاستئناف والعمل على إعداد الفرق الرياضية من الآن قبل العودة الرسمية،
وألمحت الحكومة إلى إمكانية إذاعة عدد من المباريات بشكل مجاني تعويضاً عن غياب الجماهير في مدرجات الملاعب، وذلك بالاتفاق مع الشركات صاحبة حقوق البث التليفزيوني.
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