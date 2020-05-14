أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اطمئنانه على عدم رحيل نجمي الفريق كليان مبابي ونيمار دا سيلفا إلى الليجا خلال فترة الانتقالات المقبلة، بالرغم من اهتمام برشلونة وريـال مدريد بالحصول على خدمات أي منهما.

وأكدت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن النادي الفرنسي لديه قناعة أن الأزمة الإقتصادية الراهنة ستكون عائقاً أمام قطبي الليجا في الحصول على خدمات

وأصافت، أن رحيل نيمار قد يكون وارداً مع رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى برشلونة، وتخفيض مطالبه المادية، لكن رحيل مبابي أمرا مستحيلا. بالحصول على خدمات أي منهما.وأكدت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن النادي الفرنسي لديه قناعة أن الأزمة الإقتصادية الراهنة ستكون عائقاً أمام قطبي الليجا في الحصول على خدمات نيمار أو مبابي، وأن بقاؤهما في فرنسا الموسم المقبل الأمر الأقرب.وأصافت، أن رحيل نيمار قد يكون وارداً مع رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى برشلونة، وتخفيض مطالبه المادية، لكن رحيل مبابي أمرا مستحيلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يراهن على عدم رحيل نيمار ومبابي إلى الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.