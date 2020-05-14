رياضة | عاجل.. الحكومة البريطانية تقرر عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة البريطانية تقرر عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس 14 مايو رسميا الموافقة على عودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الحكومة البريطانية أبغلت المسئولين الرياضين بموافقتهم على عودة بطولة الدوري الإنجليزي في شهر يونيو القادم.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة البريطانية اشترطت على المسئولين الرياضين ضمان تأمين اللاعبين والموظفين وكل أفراد الفريق بالاضافه إلى إذاعة أكبر عدد من المباريات مباشرة وبعض اللقاءات بشكل مجاني.

يذكر أن نادي ليفربول هو من يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.