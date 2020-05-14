رياضة | باريس سان جيرمان يطلب نجم إنتر ميلان رسميا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطلب نجم إنتر ميلان رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة باريس سان جيرمان تفعيل بند شراء مهاجم الفريق الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتحدثت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن بي إس جي بصدد تفعيل بند شراء إيكاردي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأضافت أن الصفقة تعد متنفسا اقتصاديا للإنتر، وهو ما يحاول النادي الباريسي استغلاله خلال عملية المفاوضات.

وأشارت إلى أن إدارة سان جيرمان تطمع في تخفيض المقابل المادي للصفقة (70 مليون يورو) بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وتابعت الصحيفة الإيطالية "حتى الآن، لا توافق إدارة إنتر ميلان على التخفيض، لذا يفكر النادي الباريسي في صفقة تبادلية بدمج أحد لاعبيه أملا في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النيراتزوري".