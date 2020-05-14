رياضة | رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لضمه في الصيف القادم.

ونفى رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية كل الأنباء المتداولة حول دخول الزمالك في مفاوضة معه الفترة الماضية.

كما أكد رمضان أنه لا يعلم شئ أيضا عن رغبة نادي بيراميدز في ضمه ولم تحدث أي مفاوضات رسمية معه أو مع وكيل أعماله.

وكشف رمضان صبحي أنه لم يحسم مستقبله الفترة المقبلة بعد ولكنه سينفذ أي قرار يتخذه النادي الأهلي ليلمح إلى احتمالية استمراره مع الفريق.