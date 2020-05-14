رياضة | الجونة يضغط على الأهلي لتجديد إعارة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الجونة يضغط على الأهلي لتجديد إعارة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت إدارة نادي الجونة مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل، تجديد إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم آخر.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي، إلى الجونة، بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى موسمًا بين جدرانه.

وأعلن الجونة، التمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه، وطالب بتجديد إعارته لموسم جديد، خاصةً أنه واحد من أهم العناصر داخل الفريق الساحلي.

ومن المقرر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهليغ، قراره سواء باستمرار إعارة اللاعب أو عودته مجددًا للفريق، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.