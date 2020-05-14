رياضة | الأهلي يستهدف التعاقد مع جوكر بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستهدف التعاقد مع جوكر بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع أحمد توفيق لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية، أن الأهلي مهتم بالحصول على خدمات توفيق خلال الصيف المقبل باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

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وأوضحت التقارير، أن السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر مُعجب بقدرات اللاعب خاصة أنه يجيد اللعب في مركزي وسط الملعب والظهير الأيمن.

يذكر أن نادي الزمالك يسعي هو الآخر للحصول على خدمات أحمد توفيق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم وسط الفريق الأبيض.