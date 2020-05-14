رياضة | محمد مصيلحي: جميع الأندية تعاني من أزمة مالية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد مصيلحي: جميع الأندية تعاني من أزمة مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه طالب بعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع رؤساء الأندية في حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري لحب أزمة استئناف الدوري لكن لم يتم أي شيء حتى الآن".

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"طالبت بعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي مع رؤساء الأندية بحضور اللجنة الخماسية، من أجل حل أزمة استئناف الدوري الممتاز لكن لم يتم تنفيذ أي شيء".

وتابع :"جميع الأندية في مصر تعاني من الناحية المالية بما فيهم الأهلي والزمالك، وفي حال عودة النشاط ستستمر هذه الأزمة إن لم تتدخل الدولة لحل هذه المشكلة".