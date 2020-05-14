رياضة | عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، نجم الفريق الأول، بعد السخرية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وأوقع عبدالحفيظ، غرامة ماديه على اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بعدما سخر من قرار تجميده من المدرب واستبعاده من المباريات.

وكان صالح جمعة، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مشهد من مسلسل البرنس وقام بتغير المشهد.

ووضع صالح جمعه صورته رفقة فايلر، وهو يطيح به في الشارع، كناية عن استبعاده من المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، عن رغبته في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة إلى فريق أخر، لعدم رغبته في الاستفادة من خدماته بالموسم الجديد.