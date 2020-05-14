انت الان تتابع بعد تعديلات "فيفا"... الدوري الألماني يسمح بـ 5 تبديلات لكل فريق لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، أنها سمحت للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من الـ 3 المعتادة حتى نهاية الموسم.
ووفقا للبيان، أكدت الرابطة أيضا أنه سيكون هناك هبوط في أول درجتين للدوري بشرط اكتمال الموسم الذي سيمتد إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران إلى لزم الأمر.
وبذلك سيكون الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستخدم هذا التعديل.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه سيكون بوسع الفرق إجراء 5 تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الـ3 المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كورونا.
وأشار الاتحاد إلى أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقرر تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه.
من جانبه قال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران، وأن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن تستمر حتى 2024.
ولا تزال دول أوروبية مثل إيطاليا وإنجلترا تأمل في استكمال ما تبقى من مباريات بطولات الدوري هذا الموسم، لكن ذلك ربما يعني تأخير انطلاق موسم 2020-2021 كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إنهاء موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
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