الامارات | "فيراري" يضم الإسباني ساينز بديلاً للألماني فيتيل في موسم 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيراري" يضم الإسباني ساينز بديلاً للألماني فيتيل في موسم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق "فيراري" المنافس في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، رسمياً عن انضمام السائق الإسباني كارلوس ساينز إلى صفوف الفريق كسائق أساسي ابتداءً من موسم 2021، ليحل مكان بطل العالم أربع مرات، الألماني سيبستيان فيتيل، الذي أكد رحيله عن الفريق الإيطالي، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في 2020.

وبإعلانه هذا، ينتقل الإسباني ساينز من فريقه الحالي ماكلارين، لينضم في 2021 إلى صفوف الصانع الإيطالي "فيراري"، وليجاور السائق شارل لوكلير المنحدر من إمارة موناكو، خصوصاً أن لوكلير خاض الموسم الماضي عامه الأول مع فيراري، وكان نداً قوياً للألماني فيتيل، ما شجع إدارة "فيراري" على رفض مطالب فيتيل المتعلقة بتجديد العقد، وبالتالي الوصول إلى طريقٍ مسدود، أسفر في نهاية المطاف عن ابتعاد الألماني عن "فيراري"، بعد علاقة امتدت بين الطرفين منذ 2015، وذلك حين انتقل فيتيل إلى الفريق الإيطالي، قادماً من فريق "ريد بُل"، الذي حقق معه ألقابه الأربعة على صعيد بطولة العالم للسائقين بين 2010 و2013.

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يذكر أن الإسباني كارلوس ساينز، استهل مشواره في سباقات "الفورمولا1" سنة 2015، حين عمل مع فريق "تورو روسو"، قبل أن ينتقل إلى فريق رينو، أواخر 2017، ثم الانتقال إلى ماكلارين في 2019، حيث صعد ساينز إلى منصة التتويج في سباق البرازيل في الجولة ما قبل ختامية من الموسم الماضي، وكانت منصة التتويج الأولى لفريق ماكلارين منذ جولة استراليا في افتتاح موسم 2014.

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