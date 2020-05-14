شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: من المبكر وصف «فان دايك» بأفضل مدافع في تاريخ البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ستيف نيكول أنه من المبكر القول إن المدافع الهولندي للريدز فيرجيل فان دايك هو أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح «نيكول» على شبكة ESPN الأمريكية: «أعتقد أنه من الصعب القول إنه أفضل قلب دفاع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن المشكلة هي أنه مازال مستمرًا»، مضيفًا: «كذلك أعتقد أن الشئ الآخر أن عليك تذكر أنها كانت مشكلة واضحة في ليفربول لقد كان هناك فجوة في الخلف وهي كانت السبب في عدم قدرتهم على تحقيق البطولة لأنهم كانوا يستقبلون الأهداف».

وتابع أسطورة الريدز: «أفضل مدافع كان في الدوري الإنجليزي تواجد في ساوثهامبتون وكان فان دايك وقد انضم إلى ليفربول وكان رائعًا، هو حاليًا بدون شك أفضل قلب دفاع في العالم وليس فقط البريميرليج».

ورغم تألقه إلا أن «نيكول» يرى أن المدافع الهولندي لم يمضي أكثر من موسمين فقط ليفربول في القمة، «لذا فأنا لست مستعدًا حقًا لأقول إنه أفضل مدافع على الإطلاق، هو بالتأكيد في الصورة ولكن الوقت مبكرًا قليلًا لكي نمنحه هذا اللقب».