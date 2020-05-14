شكرا لقرائتكم خبر عن حكم واقعة نهائي دوري الأبطال 2016 يكشف ألاعيب «بيبي»: لا يمكن الوثوق به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبيرج كواليس الشد والجذب بينه وبين النجم البرتغالي بيبي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، والذي جمع ريـال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد.

وكان أحد أشهر مشاهد تلك المباراة حين أخرج الحكم لسانه بشكل ساخر بعد اصطدام بيبي، مدافع الريـال آنذاك، بمهاجم الروخيبلانكوس يانيك كاراسكو وسقوط الأول أرضًا ممسكًا برأسه، كما احتسب الإنجليزي في وقت لاحق ركلة جزاء على المدافع البرتغالي لصالح فيرناندو توريس.

وكتب «كلاتينبيرج» في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «الجميع يسألني دائمًا عن واقعة نهائي دوري الأبطال 2016 حين فعلت تلك الحركة بلساني بينما كان (بيبي) يتدحرج على الأرض بشكل تمثيلي، فقد كنت في رأسي أفكر: كم أنت ضعيف بالنسبة لرجل ضخم».

وأضاف: «لقد قام بالشئ نفسه مرتين خلال اللقاء محاولًا التسبب في طرد أحد لاعبي أتلتيكو مدريد، وربما كان حكمًا آخر ليخدع ولكني قمت بدراسته ورغم أنك لا يجب أن يكون لديك أحكام مسبقة، إلا أنني كنت أعرف بالضبط عقليته وكنت أحتاج إلى هذه المعرفة لأستطيع التعامل معه».

وتابع الحكم الإنجليزي: «كان لاعبًا آخر لا يمكنك الوثوق به ببساطة، المباراة قد تكون سهلة ومباشرة ثم يقوم هو بفعل شئ مخادع».

وروى «كلاتينبيرج» مزيدًا من كواليس المباراة قائلًا: «في ذلك النهائي تقدم ريـال مدريد 1-0 في الشوط الأول، ولكن الهدف كان تسللًا بمسافة قليلة، ونحن أدركنا ذلك بين الشوطين، كان قرارًا صعبًا ولم ينجح مساعدي في اتخاذه. أعطيت أتلتيكو ركلة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما عرقل بيبي فيرناندو توريس، وكان بيبي غاضبًا بشدة وقال لي بإنجليزية متقنة: (ليست ركلة جزاء أبدًا مارك)، فقلت له: (هدفكم الأول لم يكن يجب احتسابه)، وهذا أخرسه».

وأكمل الحكم: «الناس قد تعتقد أن هذا يبدو غريبًا، لأن ارتكاب خطأ ثان لا يصحح الخطأ الأول وعلى الحكام ألا يفكروا بهذا الشكل، ولكن اللاعبين يفعلون ذلك، كنت أعرف أنني حين أقول له ذلك سيجعله يتقبل أكثر الموقف».

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وكشف «كلاتينبيرج» أن «التحكيم لبيبي لم يكن ممتعًا على الإطلاق، عليك أن تبقى دائمًا متأهبًا».