شكرا لقرائتكم محمد صلاح: خلافات اللاعبين ضيعت على الزمالك العديد من البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن خلافات اللاعبين على مر العصور ضيعت على نادى الزمالك العديد من البطولات.

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": إن خلافات اللاعبين على مر العصور ضيعت على الزمالك العديد من البطولات، وعلشان كدة الزمالك لا يصلح له إلا المدرب الأجنبي، أما المصرى بيتعامل بعاطفة وحب وكره.

وعن احتياجات الزمالك، قال مدرب الزمالك، "إن الفريق يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن مع حازم إمام، ومدافع وبديل لطارق حامد في وسط الملعب مع رجوع محمود عبد العزيز من الإصابة".

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وعن شيكابالا، قال محمد صلاح: شيكابالا أطيب وأحسن وأفضل كابتن لنادى الزمالك، ويحث زملاءه دائما على المران بشكل قوى، بخلاف أنه بييجى قبل المران بساعتين ليكون قدوة للاعبين".

وأوضح محمد صلاح، "أنه حقق نجاحات كبيرة مع فرق الدورى الممتاز، مثل جولدى والسويس والمصرى، وغير صحيح أنى مدرب درجة تانية، والفترة اللى مسكت الزمالك فيها مدير فنى حوالى شهرين حققت الفوز في 5 مباريات في الدورى ومباراة في الكأس واتعدلت في واحدة بالدورى ولم أخسر".

وأضاف مدرب الزمالك، أقر واعترف أن مرتضى منصور لا يتدخل في التشكيل ولا عمل الجهاز الفني، وكل الكلام ده عار تمام من الصحة، هو بيتكلم في الإعلام ولكن لك يتدخل خلال تواجدى في الزمالك".