شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الأهلى حسم الدورى والزمالك كان الأقرب لبطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن نادى الأهلى قد حسم بطولة الدورى هذا الموسم على الورق حتى لو عادت المسابقة من جديد.

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "إن الأهلى فارق كتير عن كل الأندية واعتقد أنه حسم بطولة الدورى لصالحه حتى لو تم استكمالها، وصعب جدا حد ينافسه عليها، مؤكدا: أن الأهلى والزمالك الأقرب لنهائى أفريقيا والأبيض كان الأقرب لها قبل توقفات كورونا".

وقال مدرب الزمالك السابق: إن الأهلى والزمالك هما من يتنافس على البطولات، وأن بيراميدز فريق مميز ولكن لن يأخذ الدورى وسيظل خلف القطبين".

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وأكد محمد صلاح، "أن مباراة الكأس عام 1985 كانت أكثر مباراة استهترنا بالأهلى فيها بعدما خاضها بالناشئين وحقق الفوز علينا، والمدرب بتاعنا قال هكسب الأهلى 6، وكانت صدمة كبيرة لما اتغلبنا ورحت الإسكندرية قعدت 3 أيام خوفا من الجماهير".

وأوضح محمد صلاح، "أن مصر تعانى من تخبط في المستوى بعد رحيل كوبر وفشل أجيرى، وأن حسام البدرى مظلوم ولسه أمامه فرصة للعودة بعد التعادل مع كينيا وجرز القمر".

وأوضح محمد صلاح: إن خلافات اللاعبين على مر العصور ضيعت على الزمالك العديد من البطولات، وعلشان كدة الزمالك لا يصلح له إلا المدرب الأجنبي، أما المصرى بيتعامل بعاطفة وحب وكره.