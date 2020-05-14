شكرا لقرائتكم شبانة يعلق على جدل الزملكاوية الدائر بشأن لقب القرن وموقفه بعد اللجوء للكاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامي محمد شبانة أن قضية القرن بين ناديي الأهلي و الزمالك ، ما زالت تمثل أزمة لدي البعض ولكن الدلائل و الأرقام تنهي على هذه الأزمة الدائرة منذ سنوات طويلة و أحقية النادي الأهلي في الحصول على لقب نادي القرن وعدم وجود أي مجاملة و أنه سعيد بلجوء الزمالك إلى المحمكة الرياضية "كاس" للفصل في هذا القرار و الأزمة الدائرة بين القطبين منذ سنوات.

لمتابعة لايف محمد شبانه كاملاً

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تابع الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " : الاتحاد الأفريقي اعتمد على عدد من النقاط التي حسمت لقب القرن للنادي الأهلي وهي إحتساب النقاط وبدأت عام 1994 ، وبدأت بإحتساب 4 نقاط للبطل والثاني 3 نقاط ونقطتين لمن يصعد للدور قبل النهائي ونقطة واحدة للفريق الذى يصعد إلى دور الـ8 ، وبعد تغيير نظام البطولة وإقامتها بدور المجموعات يحصل البطل على 5 نقاط و4 نقاط للثاني و 3 للمركز الثالث ، ونقطتين لثالث المجموعات ، ونقطة لصاحب السوبر الأفريقي ونقطتين للمتأهل لكأس العالم للأندية.

أضاف محمد شبانه في لايف اليوم السابع : " أن كاف أعلن نظام النقاط قبل إحتسابها ، وكان الأهلي متصدر الترتيب بـ34 نقطة عام 1994 ، وكان الزمالك في المركز السادس هذا العام برصيد 19 نقطة ، وكوتوكو الغاني ثانيا 32 نقطة ، كانون ياوندي ثالثا ، والإسماعيلي كان في المركز الـ14 وغزل المحلة في المركز الـ41 ، وتغيب الأهلي بعدها عن المشاركة في بطولات أفريقيا.

تابع شبانه : " الأهلي في موسم 2000 وقت حسم لقب القرن وصل رصيده إلى 40 نقطة بينما قفر الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة بدلاً من 19 .