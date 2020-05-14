شكرا لقرائتكم شبانة: اتحاد الكرة أبلغ الأندية بأن أول يونيو آخر مهلة لاستئناف التدريات قبل إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الاعلامى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أبلغوا مسئولى أندية الدورى الممتاز بأنه فى حالة عدم العودة للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة أو بحد اقصى أول يونيو المقبل، فان ذلك يعنى الغاء الدورى العام هذا الموسم وعدم استكماله بشكل نهائى.

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وقال شبانة فى لايف اليوم السابع عبر الفيس بوك، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسئولى الأندية وأعضاء اللجنة الخماسية لتحديد مصير الدورى العام سواء بالاستكمال أو الالغاء فى ظل غموض الصورة حتى الأن.

وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أن القرار النهائى ليس فى أيديهم، ولكن المؤكد أنه فى حالة عدم صدور قرار بعودة الاندية للتدريبات الجماعية بعد العيد فهذا يعنى الغاء الدورى هذا الموسم نظرا لصعوبة استكماله بعد هذا الموعد وفقا للاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة مؤخرا.