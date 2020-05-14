شكرا لقرائتكم محمد صلاح: شيكابالا أفضل كابتن للزمالك ومرتضى لا يتدخل في التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا أفضل وأحسن كابتن في نادى الزمالك ويأتي قبل المران بساعتين.

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": شيكابالا أطيب وأحسن وأفضل كابتن لنادى الزمالك، ويحث زملاءه دائما على المران بشكل قوى، بخلاف أنه بييجى قبل المران بساعتين ليكون قدوة للاعبين".

وأوضح محمد صلاح، "أنه حقق نجاحات كبيرة مع فرق الدورى الممتاز، مثل جولدى والسويس والمصرى، وغير صحيح أنى مدرب درجة تانية، والفترة اللى مسكت الزمالك فيها مدير فنى حوالى شهرين حققت الفوز في 5 مباريات في الدورى ومباراة في الكأس واتعدلت في واحدة بالدورى ولم أخسر".

وأضاف مدرب الزمالك، أقر واعترف أن مرتضى منصور لا يتدخل في التشكيل ولا عمل الجهاز الفني، وكل الكلام ده عار تمام من الصحة، هو بيتكلم في الإعلام ولكن لك يتدخل خلال تواجدى في الزمالك".

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وعن فاروق جعفر، قال مدرب الزمالك السابق: علاقتى بفاروق جعفر ممتازة في الكورة، ولكن لا أعمل معاه لأنه بيأذى الناس في الشغل، وبيطلع ينتقد زملاءه بشكل قوى أثناء تحليله في القنوات ويقطع فيهم، وأذى الزمالك كثيرا وخسرنا بطولات كان هو من أسبابها، ويحرص دائما على راتبه هو فقط بغض النظر عن جهازه".

وأكد مدرب الزمالك السابق: "أنا المدرب السنيد والبديل لنادى الزمالك وده شرف لى، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير، وكنت أتمنى أن أدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول".

وأوضح محمد صلاح: إنه لم يأخذ أي فلوس من تعاقد الأندية مع اللاعبين، "أنا أرشح اللاعبين والإدارة هي التي تشترى اللاعبين، ومن يملك أي ورقة أو مستند أنى خدت فلوس من انتقال لاعب لأى نادى يطلعها".