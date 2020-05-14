شكرا لقرائتكم شيانة في لايف "اليوم السابع": عبد الحفيظ تواجد في اتحاد الكرة لتحصين سعد سمير "اللاعب الحر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد شبانه فى لايف اليوم السابع، عن تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بمقر اتحاد الكرة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وعقد جلسة مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمناقشة أزمة سعد سمير لاعب الفريق الأحمر، الذى أصبح لاعب حر بعد رفع إسمه من القائمة الحمراء فى يناير الماضى وقيد محمود كهربا بدلا منه .

وقال الناقد الرياضى محمد شبانه عبر صفحة اليوم السابع على فيسبوك ، إن سيد عبد الحفيظ طلب من اتحاد الكرة الحصول على إخطار رسمى يفيد بأحقية النادى الأهلى فى اللاعب وعدم أحقية اللاعب فى التوقيع لناد أخر، إلا أن اتحاد الكرة رفض هذا الأمر تماما خاصة وأنه يخالف اللائحة التى تعطى اللاعب الحق فى التوقيع لأى ناد بعد رفع إسمه من القائمة والسيستم الخاص بالقيد من الاساس.

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وتابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه" على اليوم السابع أن اتحاد الكرة حرص على إرسال خطاب الى النادى الأهلى يفيد بالموقف القانونى للاعب منعا لأى أزمات، وطالب الأهلى بتحرير عقود جديدة للاعب سعد سمير وبشروط جديدة على أن يتم قيده الموسم المقبل على أنه لاعب جديد فى القائمة الثانية خاصة وأن ما حدث خطأ ادارى يتحمله الاهلى وليس اتحاد الكرة.