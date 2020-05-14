شكرا لقرائتكم محمد شبانة فى لايف اليوم السابع : الزمالك يجدد عقد كارتيرون فى يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن إدارة نادى الزمالك اتفقت مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي بداية عقده الجديد مع النادي بداية من مطلع شهر يوليو المقبل في حالة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز .

وقال شبانة فى لايف اليوم السابع، تعاقد كارتيرون مع النادي الأبيض لمدة موسم واحد وليس موسمين، وينتظر الزمالك القرار النهائي بشأن مسابقة الدوري وحال عدم إلغاءها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالي وحال الغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من يوليو .

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وأضاف شبانة فى لايف اليوم السابع أن العقد الجديد يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسي لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بجانب زيادة فى راتبه الشهرى بعدما حقق بطولات مع الأبيض وأن الزمالك اتفق مع الخواجة على كل التفاصيل.