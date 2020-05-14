شكرا لقرائتكم باخ: نتوقع تحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس إن اللجنة تتوقع أن تتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصها في تنظيم دورة طوكيو 2020 المؤجلة والتي ستقام الآن في 2021.
وفي مارس اذار قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية تأجيل الألعاب، التي كان من المقرر أن تنطلق في يوليو هذا العام، حتى 2021 بسبب وباء كورونا.
وأبلغ باخ مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع للجنة التنفيذية : نتوقع أن نتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصنا في تنظيم الألعاب المؤجلة طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر باخ: نتوقع تحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.