شكرا لقرائتكم باخ: نتوقع تحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس إن اللجنة تتوقع أن تتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصها في تنظيم دورة طوكيو 2020 المؤجلة والتي ستقام الآن في 2021.

وفي مارس اذار قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية تأجيل الألعاب، التي كان من المقرر أن تنطلق في يوليو هذا العام، حتى 2021 بسبب وباء كورونا.

وأبلغ باخ مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع للجنة التنفيذية : نتوقع أن نتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصنا في تنظيم الألعاب المؤجلة طوكيو 2020.