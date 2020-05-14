شكرا لقرائتكم هاميلتون يتصدر قائمة أغنى رياضي في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "صنداي تايمز" أن لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات هو أغنى رياضي في المملكة المتحدة بثروة صافية تبلغ 224 مليون جنيه إسترليني (275.6 مليون دولار).

وارتفعت ثروة هاميلتون، الذي وقع عقدا مع مرسيدس في 2018 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في العام، بواقع 37 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

وفي قائمة الأغنياء التي أعلنتها صنداي تايمز، كان لاعب الغولف روري مكيلروي، الذي عاد لقمة التصنيف العالمي في فبراير لأول مرة منذ 2015، هو الرياضي الآخر الوحيد بثروة صافية تبلغ 170 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

وتبلغ ثروة لاعب كرة القدم الويلزي غاريث بيل، الذي يجني 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بعد خصم الضرائب في ريال مدريد، 114 مليون جنيه إسترليني وهو الأغنى في قائمة الرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أقل.

وهيمنت الشخصيات الرياضية على قائمة الأغنياء الشبان إذ بلغ عددهم 18 من بين 50 مركزا، وكان الملاكم أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل هو الوحيد في القائمة من رياضة أخرى غير كرة

القدم.

وجنى جوشوا حوالي 78 مليون جنيه إسترليني من نزالين ضد آندي رويز جونيور العام الماضي ليرفع ثروته الصافية إلى 107 ملايين.