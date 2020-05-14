شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان لـ وائل جمعة: ياجبل مايهزك ريح.. تاريخك أكبر من أندية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، رسالة دعم لزميله السابق وائل جمعة بعد التصريحات التى وجهت للأخير، ونشر الحاوى صورة تجمعه بالصخرة وعلق قائلا، "الصخرة التى تحطمت عليها أحلام المهاجمين.. بطولات وائل جمعة أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا، اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه ستة دوري أبطال أفريقيا، مفيش نادى فى أفريقيا معاه أكتر من خمس بطولات إلا النادي الأهلي".

وأضاف حاوى الأهلى، "اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه سته سوبر أفريقي، مفيش نادي فى أفريقيا معاه أكتر من أربع بطولات إلا النادي الأهلي. (8) دوري و (3) كأس مصر و(7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية - كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر - كأس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري.

وتساءل وليد سليمان، "هو فيه مدافع فى قارة أفريقيا حقق (34) بطولة وبيلعب أساسي ومؤثر في كل البطولات؟!، الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب..يا جبل ما يهزك ريح".

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وقال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن وائل جمعة، مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى المعتزل، حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة فى تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.