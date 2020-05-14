شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : شيكابالا أفضل كابتن للزمالك .. ومرتضي منصور لا يتدخل في التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا أفضل وأحسن كابتن في نادى الزمالك ويأتي قبل المران بساعتين ليكون قدوة للاعبين ، مضيفاً شيكابالا أطيب وأحسن وأفضل قائد للفريق، ويحث زملائه دائما على المران بشكل قوى، مشيراً إلي أن الفريق يحتاج خلال الفترة المقبلة التعاقد مع ظهير أيمن مع حازم إمام بعد هروب التونسي حمدي النقاز ، ومدافع وبديل لطارق حامد في وسط الملعب مع عودة محمود عبد العزيز من إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وأوضح محمد صلاح خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" ، "أنه حقق نجاحات كبيرة مع فرق الدورى الممتاز، مثل جولدى والسويس والمصرى، وغير صحيح أنى مدرب درجة تانية، والفترة اللى مسكت الزمالك فيها مدير فنى حوالى شهرين حققت الفوز في 5 مباريات في الدورى ومباراة في الكأس واتعدلت في واحدة بالدورى ولم أخسر".

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وأضاف مدرب الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا يتدخل في التشكيل ولا عمل الجهاز الفني، وكل الكلام ده عار تمام من الصحة، هو بيتكلم في الإعلام ولكن لم يتدخل خلال تواجدى في الزمالك".

وقال محمد صلاح : إن خلافات اللاعبين على مر العصور ضيعت على الزمالك العديد من البطولات، وعلشان كدة الزمالك لا يصلح له إلا المدرب الأجنبي، أما المصرى بيتعامل بعاطفة وحب وكره.