شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع فايلر وعبد الحفيظ ملفات أهلاوية في جلسة خاصة بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعاً مطولاً ظهر اليوم، الخميس، بمقر الجزيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق، لمناقشة العديد من الملفات، وفى مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التى يؤديها اللاعبون بمنازلهم فى إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.

وقدم عبدالحفيظ وفايلر رؤيتهما الفنية والإدارية وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات، إذا رأت الجهات المعنية فى الدولة ذلك، كما ناقش رئيس النادى مع المدير الفنى رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم فى الفريق الأول، وأكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية، خصوصا أن معظمهم انضم إلى تدريبات الفريق الأول على فترات.

وأبدى فايلر تفاؤله بمستواهم الفني، وقال إن هناك العديد منهم سيكون له دور فى الفترة المقبلة، وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الإدارى والفنى والطبي، فى ضوء إجراءات السلامة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

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على صعيد آخر، حذر سيد عبد الحفيظ، لاعبى الفريق، من استخدام السوسشيال ميديا خلال الفترة المقبلة فى الحديث عن فريق الكرة أو أى أمور خاصة بالنادى، وطالب عبد الحفيظ لاعبى الفريق بالالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالحديث فى وسائل الإعلام وعدم اختراق الحظر المفروض عليهم حالياً، مشدداً على ضرورة حصول أى لاعب يرغب فى الظهور الإعلامى على إذن من جهاز الكرة، بعدما تم وضع لائحة للفريق مؤخراً، وأعلن مدير الكرة أنه لن يتساهل فى هذا الأمر لاسيما بعد الأزمة التى أثارها صالح جمعة مؤخراً، بعدما نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وسخر خلالها من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة أن استخدام السويشيال ميديا حالياً بات محظوراً إذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن فريق الكرة أو علاقة لعب بناديه أو عروض احتراف أو غرامات أو غيرها من الأمور التى لا يصح التطرق لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد.