شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: بعشق الملوخية وأحمد زكى وأنت عمرى.. وهالة فؤاد فتاة أحلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بدر حامد نجم الزمالك الاسبق أنه يعشق أداء الراحل أحمد زكى وأن زوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد هى فتاة أحلامه ، وقال بدر حامد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " أعشق فيلم حبيبى دائماً للفنان نور الشريف والفنانة بوسى ولا أشعر بالملل من تكرار مشاهدته لانه رومانسى جد أحرص على إطفاء الانوار والجلوس أرضاً لمتابعته "، ويضيف بدر حامد : " ممثلى المفضل هو الراحل أحمد زكى كان أسطورة فنية أعشق أفلامه مثل ضد الحكومة وتعد الفنانة هالة فؤاد هى فتاة أحلامى".

ويضيف نجم الزمالك : " أغنية أنت عمرى للفنانة أم كلثوم اغنينى المفضلة وأعشق أغانى عمرو دياب كلها وكذلك الكينج محمد منير وخلال فترة الحظر أفضل مشاهدة مسرحية عفروتو للفنان محمد هنيدى متابعاً :" الملوخية أكلتى المفضلة ولا أتخيل أى طعام بدونها"

وعن ذكرياته مع الكرة قال بدر حامد : " لا أنسى الهدف الذى صنعته لطارق يحيى وسجله فى شباك الاهلى بعد ترقيصة الراحل ثابت البطل من زاوية ضيقة ، وكذلك الهدف الذى صنعته لايمن يونس فى شباك افريكا سبورت ولا انسى أن علاء نبيل كان يقول لى دائما انت لاعب مقرف ورخم بلغة الكرة هسيبك تهاجم بس تسبنى أنا كمان".

من ناحية أخرى ، قرر مجلس الزمالك، شكوى اتحاد الكرة واللجوء إلى المحكمة الدولية، بعد خصم ثلاث نقاط من الفريق على إثر عدم خوضه لمباراة القمة الشهيرة أمام الأهلى، التى كانت مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليُعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0، مع خصم 3 نقاط من الأبيض بنهاية الموسم.

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كما ناقش مجلس الزمالك ملف نادى القرن، وأكد مرتضى منصور أن هناك ملفا كاملا يتم إعداده لمناقشة هذا الأمر، وأحقية القلعة البيضاء به، والتقدم بشكوى بشأنه فى الفيفا، بعدما استقر المجلس حول تشكيل لجنة تتكون من رباعى بمجلس الإدارة لمتابعة ذلك الملف.

فيما حدد مرتضى منصور الموقف النهائى للزمالك تجاه قضية منح درع الدورى للأهلى هذا الموسم حال إلغائه، وأوضح أن النادى الأبيض يرفض تماما تلك المسألة وأن الزمالك لن يصمت حال تفكير اتحاد الكرة فى ذلك وسيقوم بتصعيد الأمر، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.