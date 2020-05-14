شبانه فى لايف الخليج 365: سيد عبد الحفيظ زار الجبلاية سرا لحل أزمة سعد سمير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تواجد بمقر اتحاد الكرة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وعقد جلسة مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمناقشة أزمة سعد سمير لاعب الفريق الذى أصبح لاعب حر بعد رفع إسمه من القائمة الحمراء فى يناير الماضى وقيد محمود كهربا بدلا منه . وقال الناقد الرياضى، إن سيد عبد الحفيظ طلب من اتحاد الكرة الحصول على إخطار رسمى يفيد بأحقية النادى الأهلى فى اللاعب وعدم أحقية اللاعب فى التوقيع لناد أخر، إلا أن اتحاد الكرة رفض هذا الأمر تماما خاصة وأنه يخالف اللائحة التى تعطى اللاعب الحق فى التوقيع لأى ناد بعد رفع إسمه من القائمة والسيستم الخاص بالقيد من الاساس. Advertisements لمتابعة لينك اللايف لمتابعة لينك اللايف وتابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه" على الخليج 365 أن اتحاد الكرة حرص على إرسال خطاب الى النادى الأهلى يفيد بالموقف القانونى للاعب منعا لأى أزمات، وطالب الأهلى بتحرير عقود جديدة للاعب سعد سمير وبشروط جديدة على أن يتم قيده الموسم المقبل على أنه لاعب جديد فى القائمة الثانية خاصة وأن ما حدث خطأ ادارى يتحمله الاهلى وليس اتحاد الكرة.

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