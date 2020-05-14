شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد يشكر اللجنة الخماسية بعد صرف 15 مليونا و 200 ألف جنيه للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بالشكر إلى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بعد سداد جميع مستحقات الحكام المتأخرة والتى بلغت 15 مليونا و200 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ما قدمته اللجنة الخماسية للحكام لم يقدمه أحد من قبل، حيث تم صرف 4 ملايين ونصف المليون جنيه كانت متأخرة للحكام منذ الموسم الماضى، قبل أن يتم صرف جميع المستحقات الخاصة للحكام عن الموسم الجارى وقدرها 11 مليون جنيه تقريبا، وهو ما يؤكد على تقدير اللجنة الخماسية للحكام والعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة الحكام.

وكشف وجيه أحمد، أن التعديلات الأخيرة التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومنها الـ5 تبديلات فى أى مباراة تتم فى 3 توقفات فقط، حتى لا يتم إضاعة وقت خلال اللقاء، مشدداً على أن الاتحاد الدولى ترك الأمر للاتحادات الأهلية، أى أنه قد يقر الاتحاد المصرى 3 تبديلات فى المباراة وليس خمسة.

وأضاف وجيه أحمد أن إقرار العمل بالـ5 تبديلات هى الأنسب فى حال عودة النشاط الكروى بمصر المتوقف حاليا لتجنب انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه سيكون مسموحا بتبديل سادس حال الاحتكام فى أى لقاء لوقت إضافى.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.