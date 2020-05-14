محمد شبانه فى لايف الخليج 365 يقدم بالدلائل أحقية الأهلى فى لقب نادي القرن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك " الخليج 365" أن قضية القرن بين ناديي الأهلي و الزمالك ، ما زالت تمثل أزمة لدي البعض و لكن الدلائل و الأرقام تنهي على هذه الأزمة الدائرة منذ سنوات طويلة و أحقية النادي الأهلي في الحصول على لقب نادي القرن وعدم وجود أي مجاملة و أنه سعيد بلجوء الزمالك إلى المحمكة الرياضية للفصل في هذا القرار و الأزمة الدائرة بين القطبين منذ سنوات.
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تابع الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : الاتحاد الأفريقي اعتمد على عدد من النقاط التي حسمت لقب القرن للنادي الأهلي وهي إحتساب النقاط وبدأت عام 1994 ، وبدأت بإحتساب 4 نقاط للبطل و الثاني 3 نقاط و نقطتين لمن يصعد للدور قبل النهائي و نقطة واحدة للفريق الذى يصعد إلى دور الـ8 ، وبعد تغيير نظام البطولة وإقامتها بدور المجموعات يحصل البطل على 5 نقاط و4 نقاط للثاني و 3 للمركز الثالث ، ونقطتين لثالث المجموعات ، ونقطة لصاحب السوبر الأفريقي ونقطتين للمتأهل لكأس العالم للأندية.
أضاف محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " أن كاف أعلن نظام النقاط قبل إحتسابها ، وكان الأهلي متصدر الترتيب بـ34 نقطة عام 1994 ، وكان الزمالك في المركز السادس هذا العام برصيد 19 نقطة ، وكوتوكو الغاني ثانيا 32 نقطة ، كانون ياوندي ثالثا ، والإسماعيلي كان في المركز الـ14 وغزل المحلة في المركز الـ41 ، وتغيب الأهلي بعدها عن المشاركة في بطولات أفريقيا.
تابع شبانه : " الأهلي في موسم 2000 وقت حسم لقب القرن وصل رصيده إلى 40 نقطة بينما قفر الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة بدلاً من 19 .
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