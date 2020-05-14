- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن مش صالح جمعة لوحده.. صور فتحت النار على نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة تسببت فى تفجير بركان الغضب على نجوم كرة القدم بسبب الصور التى تنتشر لهم أو التى يرصدونها بأنفسهم عبر صفحاتهم الشخصية، سواء فى أوقات غير مناسبة أو لتوصيل رسالة معينة فى وقت غضب، وأعاد صالح جمعة لاعب الأهلى وقوع نجوم الكرة فى هذا المأزق بعدما سخر من المدير الفنى للنادى الأهلى رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ونشر صالح جمعة كوميكس مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس، والتى ألقوها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأنه يحاول طرده من الأهلى وإلقائه فى الشارع، وذلك قبل أن يحذف صالح جمعة الصورة من صفحته، فى أعقاب الهجوم علي وعدم تعاطف الجماهير معه.
صالح جمعة و فايلر
ولكن يبدو أنها ليست الواقعة الأولى لصالح جمعة التى تغضب الجماهير على السوشيال ميديا ولكنه وقع فى هذا المأزق من قبل عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة له زعموا أنها فى حفل الهضبة عمرو دياب، الذى أقيم خلال احتفالات الكريسماس، خاصة أنها جاءت بعد ساعات قليلة من تعادل الأهلى مع وادى دجلة، وخسارة نقطتين فى سباق بطولة الدورى، وهاجموا لاعب الفريق وطالبوه بالتوقف عن مثل هذه العادات التى تضره وتؤثر على مستوى الفريق قبل أن يخرج اللاعب من الأهلى معاراً للسعودية.
صالح جمعة فى حفلة
أحمد الشيخ و الـ"سبراى"
كما انتشرت صورة لأحمد الشيخ لاعب الأهلى واستخدامه "سبراي" شعر خلال إحد المباريات وهي الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وأكد مروجوها أنها أثناء إحدى المباريات، وبالتحديد فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي الأخيرة في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ولكن كشف أحد المقربين له وقتها عدم حدوث الواقعة في مباراة بلاتينيوم أو أي مباراة أخري، وأن الموضوع كان خلال تصوير إعلان منذ فترة لإحدى الشركات، وهو الأمر الذى تم بموافقة إدارة النادي وحصل أحمد الشيخ على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل تصويره.
أحمد الشيخ و الـ سبراى
توقيع عبد الله السعيد للزمالك
صور توقيع عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى، للزمالك مسبقا أشعلت نيران الغضب ضده من جماهير الأهلى الذى صبت جام غضبها على اللاعب وباتت ترفض تواجده فى الأهلي لاستكمال الموسم الحالى ليخرج اللاعب وقتها للسعودية ومنها إلى بيراميدز.
كما اشتعل الموقف داخل القلعة الحمراء، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو الجهاز الفنى، وبات هناك قرار غير مُعلن بانتهاء موسم بل ومسيرة عبد الله السعيد مع الأهلى، واتفق الجميع على أن السعيد لن يلعب أى مباراة قادمة مع الأهلى قبل أن يتم الاستقرار على إعارته لأهلى جدة السعودى.
عبد الله السعيد
الونش والباديكير
كما انتشرت عام 2018 صورة لمحمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، خلال جلسة باديكير بأحد محلات الكوافيرات الخاصة، فى الوقت الذى يستعد الزمالك لمواجهة مهمة أمام المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الـ32 للدورى.
وكشف "الونش" وقتها أن الصورة كانت خلال إحدى جلساته العلاجية لإزالة "عين سمكة" فى قدمه، وقال لاعب الزمالك، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "ياجماعة بخصوص الصورة اللى نازله على المواقع إنى بعمل باديكير، أنا عمرى ما عملت الكلام دا أولا، أنا رجلى فيها عين سمكة مبقدرش ألبس الجزمة منها علشان الرغى الكتير وشكراً".
الونش
كانت هذه تفاصيل خبر مش صالح جمعة لوحده.. صور فتحت النار على نجوم الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.