شكرا لقرائتكم خبر عن مش صالح جمعة لوحده.. صور فتحت النار على نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة تسببت فى تفجير بركان الغضب على نجوم كرة القدم بسبب الصور التى تنتشر لهم أو التى يرصدونها بأنفسهم عبر صفحاتهم الشخصية، سواء فى أوقات غير مناسبة أو لتوصيل رسالة معينة فى وقت غضب، وأعاد صالح جمعة لاعب الأهلى وقوع نجوم الكرة فى هذا المأزق بعدما سخر من المدير الفنى للنادى الأهلى رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ونشر صالح جمعة كوميكس مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس، والتى ألقوها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأنه يحاول طرده من الأهلى وإلقائه فى الشارع، وذلك قبل أن يحذف صالح جمعة الصورة من صفحته، فى أعقاب الهجوم علي وعدم تعاطف الجماهير معه.



صالح جمعة و فايلر

ولكن يبدو أنها ليست الواقعة الأولى لصالح جمعة التى تغضب الجماهير على السوشيال ميديا ولكنه وقع فى هذا المأزق من قبل عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة له زعموا أنها فى حفل الهضبة عمرو دياب، الذى أقيم خلال احتفالات الكريسماس، خاصة أنها جاءت بعد ساعات قليلة من تعادل الأهلى مع وادى دجلة، وخسارة نقطتين فى سباق بطولة الدورى، وهاجموا لاعب الفريق وطالبوه بالتوقف عن مثل هذه العادات التى تضره وتؤثر على مستوى الفريق قبل أن يخرج اللاعب من الأهلى معاراً للسعودية.



صالح جمعة فى حفلة

أحمد الشيخ و الـ"سبراى"

كما انتشرت صورة لأحمد الشيخ لاعب الأهلى واستخدامه "سبراي" شعر خلال إحد المباريات وهي الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وأكد مروجوها أنها أثناء إحدى المباريات، وبالتحديد فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي الأخيرة في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ولكن كشف أحد المقربين له وقتها عدم حدوث الواقعة في مباراة بلاتينيوم أو أي مباراة أخري، وأن الموضوع كان خلال تصوير إعلان منذ فترة لإحدى الشركات، وهو الأمر الذى تم بموافقة إدارة النادي وحصل أحمد الشيخ على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل تصويره.

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أحمد الشيخ و الـ سبراى

توقيع عبد الله السعيد للزمالك

صور توقيع عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى، للزمالك مسبقا أشعلت نيران الغضب ضده من جماهير الأهلى الذى صبت جام غضبها على اللاعب وباتت ترفض تواجده فى الأهلي لاستكمال الموسم الحالى ليخرج اللاعب وقتها للسعودية ومنها إلى بيراميدز.