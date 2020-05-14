شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن تدخل مرتضي منصور في عمله والعرض الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رأيه فى مسيرته مع الزمالك حتى الآن، وموقفه من عودة النشاط فى ظل تفشى فيروس كورونا، بجانب حقيقة طلبه الاستغناء عن بعض اللاعبين والتعاقد مع أسماء بعينها لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة، وبعض القضايا الأخرى.

وأكد الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال حواره مع موقع "العين الرياضية" الإماراتى، أن صحة الجميع هى الأهم فى الفترة الحالية، الدوريات توقفت فى معظم دول العالم، وأعتقد أن استكمال الدورى قد يكون صعبا خلال الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من أزمة كورونا، ولكنى أنتظر القرار النهائى للمسئولين.

وأضاف كارتيرون، أعتقد أن الأمر يختلف فى دورى أبطال أفريقيا، لأنه يتبقى عدد قليل من المباريات، فقط الدور نصف النهائى والمباراة النهائية، وقد يتم خوض المنافسات فى دولة واحدة، على العكس تماما من بطولة الدورى المحلي.

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وأكد كارتيرون، أن محمد أبو جبل حارس مرمى رائع ويمتلك شخصية مميزة، أعتقد أننا سنراه مع المنتخب المصرى فى الفترة المقبلة.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك فى ديسمبر الماضى بعد إقالته من قيادة الرجاء المغربي، وأعاد البريق للفريق "الأبيض" مجددا بعد تراجع ملحوظ مع سلفه الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

وحصد الزمالك تحت قيادة كارتيرون، لقب السوبر الأفريقى للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك بعد الفوز بنتيجة 3-1 على الترجى التونسي، قبل 5 أيام فقط من فوزه على الغريم التقليدى الأهلى بركلات الترجيح فى السوبر المحلي.