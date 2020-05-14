شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: النني سليم من فيروس كورونا بعد إصابة 8 من زملائه ببشكتاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين الذى ضرب دول العالم أجمع وتسبب في إيقاف النشاط الكروي لفترة طويلة ، وحرص الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا على الاتصال بمحمد النني لاعب منتخب مصر الوطني و أكد اللاعب أنه سليم وتم عمل فحوصات على جميع اللاعبين بعد ثبوت إصابة 8 من لاعبى الفريق بالفيروس دون الكشف عن أسمائهم ، و أكد النني في اتصالاته بالجهاز الفني للمنتخب أنه سليم وتمني الجهاز سلامته وسلامة جميع اللاعبين المحترفين ، و أيضا اللاعبين المحليين و استئناف بطولة الدوري المصري ، والانتهاء من فيروس كورونا الذى تسبب في نوع من الشلل للعالم .

أعلن نادى بشكتاش التركى، الذى يضم فى صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، اليوم الخميس، إصابة 8 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل شهر من استئناف الدورى المحلى، وكشف النادى على موقعه الرسمى أن الاختبارات التى أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين بالنادى أثبتت الإصابات، ورفض النادى الكشف عن تفاصيل وهوية المصابين.

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وجاء نتيجة الاختبارات الإيجابية بين عناصر نادى بشكتاش التركى عقب فحص جميع اللاعبين للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وكان بشكتاش قد أعلن السبت الماضى إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، دون تحديد أسماء، بالإضافة إلى أحد العاملين.

وأجرى مسئولو نادى بشكتاش التركى عملية تعقيم لمقر النادى وجدرانه فى الفترة الأخيرة، بعد إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا الخطير دون تحديد أسماء، بالإضافة إلى أحد العاملين بالنادى.