القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 14 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، بيراميدز يرغب فى ضم مصطفى فتحى من الزمالك، اتحاد الكرة يستقر على عدم تطبيق الـVAR حال استئناف مباريات الدورى.

- اتحاد الكرة يستقر على عدم تطبيق الـVAR حال استئناف مباريات الدورى

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على عدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى العام هذا الموسم فى حال صدور قرار رسمى من مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط الرياضى، وذلك بعدما منحه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حرية تطبيق تقنية الفيديو من عدمه.

- اتحاد الكرة يحدد أول يونيو موعدا للانتهاء من اللائحة الجديدة

رغم إعلان النادي الأهلي عن عدم وجود نيه لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تأكد رحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق بنهاية الموسم، إلا أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخبنا الوطني مُتمسك بشدة بارتداء قميص الأهلي بداية من الموسم الجديد ، وأصبحت مسألة رحيل أحمد الشناوى عن بيراميدز مسألة وقت في ظل جلوسه احتياطياً للمهدي سليمان، كما تأكد انتقال شريف اكرامى لبيراميدز بداية من الموسم الجديد عقب رحيله عن الأهلي لتتعقد أمال حارس المالك والمصري السابق في المشاركة مع فريقه الحالي، وأصبح رحيله أمر مفروغ منه.

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح سارة ساليمون مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل ، موضحين انه في حالة عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالي سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية ، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، ويعد الأمر صعبًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة، بعدما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وصوله لأفضل جاهزية فنية وبدنية لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الدورى قبل أن تتوقف المسابقة فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا ، مما عطل خطة كارتيرون بشأن اللاعب إلا أن مسألة رحيله تُعد أمر صعبًا فى الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أول يونيو المقبل موعداً للانتهاء من إعداد لائحة النظام الأساسى الجديدة، التى تدور حاليا مشاورات حولها مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن الأيام الماضية شهدت خلافات فى وجهات النظر بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا بشأن بعض البنود فى اللائحة الجديدة، مثل بند الـ8 سنوات وآلية تطبيقه ومنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الأخيرة، وكذلك مصير الانتخابات المقبلة، ومدة المجلس الجديد واستمراره عاما واحدا أو 4 أعوام.

- الإسماعيلى يتلقى تأكيدات بعدم وجود عرض تونسى لفخر الدين بن يوسف

طمئن التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الإسماعيلى ، مسئولى ناديه بشأن موقف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق حيث أبلغ مسئولى النادى أن اللاعب لايملك عروض مغرية من الدوري التونسى وأن الامر لايعدو كونه اجتهادات اعلامية للصحافة التونسية، مشدداً أن فخر الدين بن يوسف رحب بتمديد تعاقده مع الدراويش ولكنه أرجأ فكرة التوقيع على العقد الجديد لحين نهاية جائحة كورونا ووضوح الرؤية بشأن النشاط الكروى ، وسبق أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.