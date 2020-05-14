شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : بطولة الدوري ألغيت 5 مرات من قبل بدون بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الاعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق دعوات البعض تنصيب الأهلى بطلا لمسابقة الدورى حال الغاءه ، مضيفاً أن رأيه فى استكمال الدورى من عدمه هو سلامة اللاعبين والعاملين فى القطاع الرياضى ولكن ليس من المنطق تنصيب متصدر الجدول بطلاً لأنه تم إلغاء الدورى المصري من قبل خمسة مرات ولم يحدث ذلك، مشيراً إلي أن استكمال بطولة الدوري أصبح أمر مستحيل خاصة بعد التصريحات الأخيرة لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تحمل كل نادي الاجراءات الوقائية حال عودة البطولة .

استنكر خالد الغندور فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة الهجوم الكبير عليه فى الفترة الأخيرة بسبب انحيازه لنادى الزمالك ، وأضاف الغندور قائلا: عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الإنحياز الكامل للأبيض بخلاف كونى كنت أحد لاعبى الفريق فى يوم من الأيام".

واستطرد أنه من المنطقى أن يكن لكل ناد إعلامه الذى يعبر عنه، مضيفا أن جمهور كرة القدم بشكل عام ليس فصيل واحد ولا يوجد رأى موحد حتى لجماهير الفريق الواحد لذلك من الطبيعى أن يرضى كلامى أطراف ويغضب أطراف أخرى .