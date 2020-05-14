شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : بطولة الدوري ألغيت 5 مرات من قبل بدون بطل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الاعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق دعوات البعض تنصيب الأهلى بطلا لمسابقة الدورى حال الغاءه ، مضيفاً أن رأيه فى استكمال الدورى من عدمه هو سلامة اللاعبين والعاملين فى القطاع الرياضى ولكن ليس من المنطق تنصيب متصدر الجدول بطلاً لأنه تم إلغاء الدورى المصري من قبل خمسة مرات ولم يحدث ذلك، مشيراً إلي أن استكمال بطولة الدوري أصبح أمر مستحيل خاصة بعد التصريحات الأخيرة لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تحمل كل نادي الاجراءات الوقائية حال عودة البطولة .
استنكر خالد الغندور فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة الهجوم الكبير عليه فى الفترة الأخيرة بسبب انحيازه لنادى الزمالك ، وأضاف الغندور قائلا: عملى فى قناة الزمالك يجبرنى على الإنحياز الكامل للأبيض بخلاف كونى كنت أحد لاعبى الفريق فى يوم من الأيام".
واستطرد أنه من المنطقى أن يكن لكل ناد إعلامه الذى يعبر عنه، مضيفا أن جمهور كرة القدم بشكل عام ليس فصيل واحد ولا يوجد رأى موحد حتى لجماهير الفريق الواحد لذلك من الطبيعى أن يرضى كلامى أطراف ويغضب أطراف أخرى .
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، قد قرر اللجوء الى المحكمة الرياضية في قضية مباراة القمة التي صدر قرار فيها باعتبار الفريق الأبيض منسحباً أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري المصري الممتاز، مضيفاً أن موقفه ناديه ثابت من أزمة مباراة القمة التي تم احتسابها لصالح الغريم التقليدي النادي الأهلي، حيث اتخذت هذه القرارات بعد ما عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً أمس بمقر النادي شارك فيه جميع أعضاء المجلس ما عدا شريفة الفار العضو النسائي بالمجلس.
وقال مرتضى منصور أنه رافض لفكرة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز وأن ما تعرض لها مهندس زراعي في النادي من وفاة بسبب كورونا مفترض أنه يمكن انتقال العدوى للاعبين في نفس الملعب الذي يعمله فيه.
وكشف مرتضى منصور أنه رافض لفكرة حصول الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز موجهاً تحذيره لعمرو الجنايني عضو رئيس اللجنة الخماسية بشأن موقف النادي في عدم استكمال المسابقة وإلغاء كافة النتائج دون منح أحد ألقاب.
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