شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يكشف خطة إعداد ملف استعادة لقب القرن لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها أمس بقرار من مجلس إدارة نادى الزمالك، وتحت إشراف مباشر من المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، لاستعادة لقب القرن إلى نادى الزمالك والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مطلع الألفية الثالثة، وهى الأزمة التى لا تزال مثار جدل بين الأهلى والزمالك رغم مرور ما يقرب من 20 عاما على الحدث.

وقال هانى زادة، فى تصريحات لليوم السابع، إن اللجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة للمهندس هانى زادة وإسماعيل يوسف والنائب أحمد مرتضى منصور، بإشراف مباشر من مرتضى منصور، مؤكدا أنه سيتم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسنلجأ لبعض الخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للحصول على حق الزمالك الضائع.

وأشار زادة إلى أنه سيكون هناك تواصل واستعانة بخدمات من الاتحاد الأفريقى رسميا، خاصة أن العلاقة قوية بين إدارة الزمالك والمسئولين فى الاتحاد الأفريقى حاليا، وسيتم البحث عن حق الزمالك فى لقب القرن لحين عودة اللقب إلى قلعة ميت عقبة.

من ناحية أخرى، كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رأيه فى مسيرته مع الزمالك حتى الآن، وموقفه من عودة النشاط فى ظل تفشى فيروس كورونا، بجانب حقيقة طلبه الاستغناء عن بعض اللاعبين والتعاقد مع أسماء بعينها لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة، وبعض القضايا الأخرى.

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وأكد الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال حواره مع موقع "العين الرياضية" الإماراتى، أن صحة الجميع هى الأهم فى الفترة الحالية، الدوريات توقفت فى معظم دول العالم، وأعتقد أن استكمال الدورى قد يكون صعبا خلال الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من أزمة كورونا، ولكنى أنتظر القرار النهائى للمسئولين.

وأضاف كارتيرون، أعتقد أن الأمر يختلف فى دورى أبطال أفريقيا، لأنه يتبقى عدد قليل من المباريات، فقط الدور نصف النهائى والمباراة النهائية، وقد يتم خوض المنافسات فى دولة واحدة، على العكس تماما من بطولة الدورى المحلي.