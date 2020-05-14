شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات بقاء رمضان صبحي فى الأهلي بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، على البقاء فى القلعة الحمراء حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوروبا، وذلك بعد المفاوضات التى عقدها مسئولو النادى مع اللاعب مُستغلين فترة تجميد النشاط الرياضى الحالى على خلفية "جائحة" كورونا.

وأعلن رمضان صبحى أنه لن يعود إلى أوروبا إلا لنادٍ كبير يُضيف له، رافضاً فكرة اللعب فى أى دورى أوروبى لمجرد الاحتراف الخارجى، خاصة أن الفترة التى لعبها بالأهلى بعد تجميده فى إنجلترا مع ناديى ستوك سيتى وهيدرسفيلد عادت عليه بالفائدة الفنية وجعلته واحداً من نجوم الكرة المصرية والمنتخب الأولمبى خلال الفترة الماضية لذا فهو مُتمسك بالبقاء فى الأهلى حال عدم وجود عرض قوى من نادٍ كبير.

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ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد الإنجليزى بعدما تنتهى الإعارة بنهاية الموسم الجارى، لكن المفاوضات لن نكون سهلة بسبب مغالاة النادى الإنجليزى فى شروطه للاستغناء عن اللاعب نهائياً، وإن كان مسئولو الأهلى ينتظرون تخفيض المقابل المالى لإتمام الصفقة فى ظل تراجع أسعار اللاعبين فى سوق الإنتقالات العالمية جراء "جائحة" كورونا.

على صعيد متصل، أكد رمضان صبحى أن العلاقة بين لاعبى فريقه قوية للغاية وهو ما يظهر داخل الملعب وينعكس بالإيجاب على أداء ونتائج الفريق، وشدد رمضان صبحى أن عمرو السولية له دور كبير فى ضبط اتزان وسط الفريق الأحمر وهو ما يشعر به فى الملعب ويُريح اللاعبين أمامه فى خط الهجوم، وأضاف رمضان صبحى أن أزمته مع اليو بادجى كانت بسيطة وتم تضخيمها بشكل كبير خاصة وأنه قام بمصافحته بعد انتهاء المران مباشرة، معلقاً :"الناس فى وقتها مكنش فى حاجة لقينها يتكلمو فيها عشان كدا كبرو الموضوع..الزمالك لم يدخل فى مفاوضات لضمى فأنا لن العب فى مصر سوى للأهلى وإدارة الزمالك تعلم ذلك ولذلك لم يتفاوضوا معي"

وأضاف رمضان صبحي فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن مفاوضات بيراميدز مجرد كلام ولم يتحدث معى أى شخص فى هذا الملف، معلقاً :" قلتها واجددها لن العب فى مصر سوى للأهلى ..هناك مفاوضات شفهية من بعض الأندية الأوربية لضمى ولكن المفاوضات لم ترتقى للطابع الرسمي..هناك بالطبع حديث مع نادر شوقى وكيل أعمالي"