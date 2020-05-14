150 مليون يورو خسائر برشلونة بسبب كورونا

كشفت تقرير صحفي إسباني اليوم الخميس، عن حجم الخسائر التي لحقت بنادي برشلونة الإسباني، جراء فترة توقف النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن قيمة الخسائر تقدر بـ

150 مليون يورو، نتيجة لانخفاض شديد في إيرادات النادي الفترة السابقة، فضلاً على إغلاق كافة الأكاديميات الخاصة بالنادي الكتالوني في مختلف دول العالم، والمتاجر الخاصة بتسويق قمصان وأدوات النادي.وألمح التقرير إلى انتظار إدارة النادي الكتالوني لفترة الانتقالات المقبلة، من أجل بيع عدد من لاعبي الفريق أو عقد صفقات تبادلية للتعويض، مع عائدات البث التليفزيوني المتفق عليها مع الشركات صاحبة الحقوق عند عودة النشاط الرياضي مجدداً.