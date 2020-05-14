التردد يسود الأندية الإنجليزية بشأن التعاقد مع ديمبلي

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، سيكون أول الراحلين عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب تردد أنباء عن موافقة إدارة البلوجرانا على تخفيض المبلغ المحدد لبيعه.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أبدى مرونة ببيع عثمان ديمبلي مقابل 53 مليون جنيه إسترليني فقط، بدًلا من 135 مليون مما أشعل السباق على ضمه، خاصة وأن هناك عددًا من الأندية الإنجليزية الراغبة في التعاقد مع اللاعب وعلى

رأسهم مانشستر يونايتد وأرسنال.

ولكن هناك حالة من التردد تسود تلك الأندية بشأن اتخاذ خطوات جادة في المفاوضات مع إدارة برشلونة وضم ديمبلي، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها اللاعب في الفترة الأخيرة منذ انتقاله إلى البرسا قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في صيف عام 2017.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم

مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.