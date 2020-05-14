محمد صلاح ينتقد فاروق جعفر ويكشف سبب رفض العمل معه

انتقد محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاروق جعفر، نجم القلعة البيضاء الأسبق وكشف عن سبب رفضه العمل معه.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس: "في عام 2005، عرض علي مرتصى منصور، رئيس الزمالك وقتها العمل مع فاروق جعفر، في الجهاز الفني، ولكني رفضت".

وأضاف: "طلبت من رئيس الزمالك استدعاء فاروق جعفر، وتخييره بالعمل كمدير فني لفريق الكرة أو رئيس الجهاز الفني، ولكنه رفض وأصر على أن يتولى المنصبين، لذلك لم أعمل معه".

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وتابع: "إحساسي وقتها أن فاروق جعفر، لم يأتي من أجل العمل ولكن جاء من أجل الانتقام من الزمالك، وبالفعل لم يستمر وقتها

3 أشهر"، مضيفا :"فاروق جعفر، طول عمره لا يحب الاستقرار للزمالك".

أشار :"عندما كنت أعمل مع فاروق مدربا عاما، في غزل المحلة والمصري كنت أدير التدريبات وهو يأتي قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط، والخطأ هنا على رؤساء الأندية لأنهم سمحوا له بذلك".

وأكمل:"لا أشعر بالغيرة من فاروق جعفر، كما يردد البعض، فأنا أفضل منه في المجال التدريبي"، مؤكدا :"فاروق، لو كان اهتم بمجال التدريب، لكان له شأن آخر".