مدرب الزمالك السابق ينتقد فاروق جعفر

انتقد محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاروق جعفر، نجم القلعة البيضاء الأسبق. وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس :"في عام 2005، عرض علي مرتصى منصور، رئيس الزمالك وقتها العمل مع فاروق جعفر، في الجهاز الفني، ولكني رفضت"، مضيفا :"طلبت من رئيس الزمالك استدعاء فاروق جعفر، وتخييره بالعمل كمدير فني لفريق الكرة أو رئيس الجهاز الفني، ولكنه رفض واصر على ان يتولى المنصبين، لذلك لم أعمل معه". تايم سبورتس :"في عام 2005، عرض علي مرتصى منصور، رئيس الزمالك وقتها العمل مع فاروق جعفر، في الجهاز الفني، ولكني رفضت"، مضيفا :"طلبت من رئيس الزمالك استدعاء فاروق جعفر، وتخييره بالعمل كمدير فني لفريق الكرة أو رئيس الجهاز الفني، ولكنه رفض واصر على ان يتولى المنصبين، لذلك لم أعمل معه".

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