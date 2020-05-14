نجم النصر السعودي يعاني من إصابة جديدة بسبب "سيخ"

يخضع عمر هوساوي قائد فريق النصر السعودي لجلستين علاجيتين يوميًا بعد أن أثبتت الفحوصات الأخيرة التي خضع لها اللاعب وجود تجمع دموي في ركبته، وذلك عقب العمليةالجراحية التي أجراها قبل شهرين في الساق.
وأكدت مصادر طبية أن "السيخ" الذي تم وضعه آخر الساق أثناء العملية، تسببفي تجمع دموي، وسيحتاج اللاعب لجلسات علاجية مكثفة في هذه الفترة من أجل زوال التجمع وتقوية العضلة.
وتم فرض برنامج تأهيلي للاعب على فترتين صباحية ومسائية لمدة ثلاثة أسابيع، وبعدها يصبح هوساوي في غاية جاهزيته الطبية والبدنية.
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