تعرف على أغني رياضي في المملكة المتحدة

أصبح لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات أغنى رياضي في المملكة المتحدة بثروة صافية تبلغ 224 مليون جنيه إسترليني "275.6 مليون دولار".

وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" أن هاميلتون وقع عقدا مع مرسيدس في 2018 مقابل 40 مليون جنيه

إسترليني في العام، بواقع 37 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

وفي قائمة الأغنياء التي أعلنتها صنداي تايمز، كان لاعب الجولف روري مكيلروي، الذي عاد لقمة التصنيف العالمي في فبراير لأول

مرة منذ 2015، هو الرياضي الآخر الوحيد بثروة صافية تبلغ 170 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ ثروة لاعب كرة القدم الويلزي جاريث بيل، الذي يجني 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بعد خصم الضرائب في ريال مدريد، 114 مليون جنيه إسترليني وهو الأغنى في قائمة الرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أقل.