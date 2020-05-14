سيبايوس يدافع عن جاريث بيل

أكد الإسباني داني سيبايوس لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، على تمتع جاريث بيل لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، بقدرات فنية عالية، جعلته يقدم أفضل مالديه خلال مسيرته مع الفريق الملكي.

وقال اللاعب في تصريحات، أبرزتها الصحافة الإسبانية اليوم الخميس، أن بيل بالرغم من الانتقادات التي نالها منذ الموسم الماضي إلا أن بصماته مع الريـال لا أحد ينكرها خاصة في النهائيات الأوروبية الكبرى.

وأشار، إلى أن

كان نيوكاسل الإنجليزي قد دخل في مفاوضات مع جاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

الملكي.وقال اللاعب في تصريحات، أبرزتها الصحافة الإسبانية اليوم الخميس، أن بيل بالرغم من الانتقادات التي نالها منذ الموسم الماضي إلا أن بصماته مع الريـال لا أحد ينكرها خاصة في النهائيات الأوروبية الكبرى.وأشار، إلى أن الدوري الإنجليزي ، هو المناسب لـ بيل حال رحيله عن الريـال.كان نيوكاسل الإنجليزي قد دخل في مفاوضات مع جاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

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