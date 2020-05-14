يقترب الألماني الدولي ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من الانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني والتوقيع على عقد مدته5 مواسم.
وأكدت تقارير صحفية اليوم الخميس أن وجهات النظر بين ساني والنادى الألماني حول راتبه اقتربتخاصة أن فارق 10 ملايين يورو نقطة الخلاف تقترب من الحل.
وكان بايرن قد عرض 40 مليون يورو للحصول على خدمات ساني فيما طلب سيتي 50 مليون يورو لبيع الجناح المهاجم.
كانت هذه تفاصيل خبر ساني يقترب من الانضمام لبايرن ميونخ الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.