ساني يقترب من الانضمام لبايرن ميونخ الألماني

يقترب الألماني الدولي ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من الانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني والتوقيع على عقد مدته 5 مواسم. 5 مواسم. وأكدت تقارير صحفية اليوم الخميس أن وجهات النظر بين ساني والنادى الألماني حول راتبه اقتربت خاصة أن فارق 10 ملايين يورو نقطة الخلاف تقترب من الحل. خاصة أن فارق 10 ملايين يورو نقطة الخلاف تقترب من الحل. وكان بايرن قد عرض 40 مليون يورو للحصول على خدمات ساني فيما طلب سيتي 50 مليون يورو لبيع الجناح المهاجم.

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