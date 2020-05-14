أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا إلى الأهلي خلال الساعات الماضية، بشأن سعد سمير مدافع القلعة الحمراء وأزمة رفعه من القائمة بعد إصابته بقطع وتر أكيلس.
وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن سعد سمير أصبح لاعبًا حرًا ومن حقه التوقيع لأي ناد بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي.
وكان الأهلي طلب من اتحادالكرة مستند رسمي بصحة موقفه برفع اسم اللاعب من القائمة إلا أن اتحاد الكرة رفض.
ويخشى الأهلي من انضمام سعد سمير إلى أندية منافسة بعد تردد أنباء عن محاولات من الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرسل خطابًا إلى الأهلي بشأن سعد سمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.