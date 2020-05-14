اتحاد الكرة يرسل خطابًا إلى الأهلي بشأن سعد سمير

أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا إلى الأهلي خلال الساعات الماضية، بشأن سعد سمير مدافع القلعة الحمراء وأزمة رفعه من القائمة بعد إصابته بقطع وتر أكيلس.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن سعد سمير أصبح لاعبًا حرًا ومن حقه التوقيع لأي ناد بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي.

وكان الأهلي طلب من اتحاد

الكرة مستند رسمي بصحة موقفه برفع اسم اللاعب من القائمة إلا أن اتحاد الكرة رفض.

ويخشى الأهلي من انضمام سعد سمير إلى أندية منافسة بعد تردد أنباء عن محاولات من الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع اللاعب.