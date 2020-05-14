مورينيو: أنتظر بشغف عودة الدوري الإنجليزي

قال مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو أنه ينتظر بشغف استئناف النشاط الكروي من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تزايد القلق حول مخططات استكمال موسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مورينيو: لم أطالب بأي تأخير أريد الإشراف على التدريبات وأنا متلهف لعودة الدوري الممتاز

في أسرع وقت تتوفر فيه السلامة للقيام بذلك، لا سيما أن دوريات أخرى تستعد للعودة.

وكان نجوم عدة أعربوا عن مخاوفهم من معاودة مباريات الدوري المحلي وعلى رأسهم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وزميله في مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج

ومدافع نيوكاسل يونايتد المعار من توتنهام داني روز.

وكان مورينيو أُجبر على الاعتذار في أبريل الماضي بعد أن نشرت الصحف صورا له إثر خرقه قوانين الحجر الصحي حيث شوهد إلى جانب لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي في إحدى الحدائق العامة.

كما اعتذر ثنائي الفريق العاجي سيرج أورييه والفرنسي موسى سيسوكو لخرقهما قواعد الحجر الصحي من خلال التدريب جنبا إلى جنبا أيضا.