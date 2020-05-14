مسؤول في بارما لمحترف الهلال: نريدك معنا ولكن يجب التضحية!

اعترف المدير الرياضي لنادي بارما، دانييل فاجيانو، بوجود رغبة قوية في ضم محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، خلال الموسم الرياضي المقبل، لكنه شدد على أن الصفقة ستبقى صعبة في ظل الراتب المرتفع للاعب الإيطالي.

جيوفينكو ارتبط اسمه في الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى أحد الفرق البرازيلية، مثل بوتافوجو وفاسكو دا جاما، وكذلك العودة إلى إيطاليا مع اهتمام من أندية بينفينتو وبارما والإنتر.

وكان محترف الهلال قد دافع عن ألوان بارما مُعارا من يوفنتوس في موسمي 2010 ـ 2011 و2011 ـ 2010، وخلال الموسمين مع بارما لعب جيوفينكو صاحب الـ33 عامًا 70 مباراة، وأحرز 23 هدفًا وصنع 19 هدفًا.

مطلب ولكن!

وقال “فاجيانو” في تصريحات نقلها موقع “calcioline” الإيطالي “جيوفينكو؟ كانت الفكرة أنني تحدثت مع المدرب ومع اللاعب في يناير، لأن جيرفينيو كان من الممكن مغادرته يناير الماضي وكان علينا اتخاذ الاحتياطات”.

Advertisements

وأضاف المدير الرياضي في بارما “لكن جيوفينكو لا يزال هدفا ورؤيته مرة أخرى في بارما سيتطلب جهدا من اللاعب نفسه الذي سيتعين عليه تقليل مطالبه الاقتصادية”.

جيوفينكو مع الهلال

اللاعب الملقب بـ”النملة الذرية” انضم إلى الهلال السعودي قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

ولعب “سيبا” مع الفريق الأزرق حتى الآن 50 مباراة، وسجل 12 هدف وصنع 14 هدف، وهو من اللاعبين الموهوبين في تنفيذ الركلات الثابتة.