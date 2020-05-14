يتصدر هداف نادي ليستر سيتي “جيمي فاردي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد مرور 29 جولة، ولا تزال المنافسة قائمة بينه وبين 4 لاعبين على الأقل هم “بيير إيميريك أوباميانج ومحمد صلاح وسيرخيو أجويرو وداني إينجز”، بالإضافة إلى الثنائي ساديو ماني وماركوس راشفورد، في انتظار استئناف الموسم بعد اتخاذ كافة الإجراءات ضد جائحة فيروس كورونا.

وافتتح جيمي فاردي أهدافه في البريميرليج بموسم 2020/2019 عندما قاد ليستر سيتي لهزيمة شيفيلد يونايتد في الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب شيفيلد.

وغاب بعدها المهاجم الدولي الإنجليزي عن التهديف أمام نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الرابعة، حين تعادل الفريقان 1/1، لكنه استعاد نغمة التهديف سريعًا بتسجيله ثنائية أمام بورنموث في الجولة الرابعة.

ورغم عجزه عن هز شباك مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الجولتين الخامسة والسادسة، عاد ليضيف ثنائية جديدة إلى رصيده أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السابعة، ومن هنا حافظ على استمراريته في التهديف ليدخل صراع الهدافين عن جدارة.

وأحرز فاردي هاتريك أمام ساوثامبتون في المباراة التاريخية المنتهية بفوز ليستر على ملعب القديسين “سانت ماري” بنتيجة 9/0.

ونجح فاردي في أن يسجل الأهداف في 7 جولات متتالية من بعد مباراة ساوثامبتون، حيث سجل هدف أمام فرق “كريستال بالاس وآرسنال وبرايتون وإيفرتون وواتفورد”، بالاضافة لثنائية أمام أستون فيلا.

لكن بطل الدوري الإنجليزي موسم 2016/2015 عجز عن تسجيل أي هدف في الفترة من 26 ديسمبر 2019 حتى 9 مارس 2020 عندما سجل ثنائية جديدة أمام أستون فيلا.

توقف جيمي عن تسجيل الأهداف لمدة شهرين سمح بعودة مهاجم آرسنال “أوباميانج” في صراع الهدافين بتسجيل كم جيد من الأهداف وضعه في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفًا.

الشيء نفسه يخص النجم المصري لنادي ليفربول “محمد صلاح” الذي رفع رصيده لـ 16 هدفًا في المركز الثالث بالتساوي مع أسطورة مانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو”.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مايو 2020

1- جيمي فاردي (ليستر سيتي) يتصدر الترتيب برصيد 19 هدف (4 ركلات جزاء)

2- بيير إيميريك أوباميانج (آرسنال).. 17 هدف (1 ركلات جزاء)

3- سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي).. 16 هدف (2 ركلات جزاء)

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4 – محمد صلاح (ليفربول).. 16 هدف (3 ركلات جزاء)

5- داني إينجز (ساوثامبتون).. 15 هدف

6- ساديو ماني (ليفربول).. 14 هدف

7- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).. 14 هدف (5 ركلات جزاء)

8- تامي أبراهام (تشيلسي).. 13 هدف

9- دوم كالفيرت لوين (إيفرتون).. 13 هدف

10- راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون).. 13 هدف (3 ركلات جزاء)

11- تيمو بوكي (نوريتش).. 11 هدف (2 ركلات جزاء)

12- كريس وود (بيرنلي) .. 11 هدف

13- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) .. 11 هدف

14- أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد).. 11 هدف

15- هاري كين (توتنهام).. 11 هدف (2 ركلات جزاء)