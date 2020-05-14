الدوري الألماني: تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ويونيون برلين

يحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على فريق يونيون برلين يوم الأحد القادم 17-5-2020، بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الألماني.

يدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء كمتصدر لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط عن دورتموند الثاني، وبفارق خمس نقاط عن ريد بول لايبزيج الثالث.

بينما يونيون برلين فيحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة بفارق سبع نقاط عن شالكه صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويعبر لقاء بايرن ميونخ ويونيون برلين بالدور الأول لحساب الجولة الـ9 فى الدوري هذا الموسم 2019-2020 هو اللقاء الرسمي الوحيد بين الفريقين، والذي اقيم على ملعب “أليانز آرينا”، والذي شهد فوز بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، سجل هدفي البايرن (بنيامين بافارد، روبرت ليفاندوفسكي)، بينما سجل هدف يونيون برلين الوحيد اللاعب (سيباستيان بولتير) من ضربة جزاء، وأضاع اللاعب (سيباستيان اندرسون) ضربة جزاء آخري.

يذكر ان بايرن ميونخ ويونيون برلين قد تقابلا من قبل فى مناسبتين فقط، اللقاء الاول كان بتاريخ 11-7-2014 فى مباراة ودية والذي شهد فوزاً كبيراً لصالح العملاق البافاري بنتيجة 5-1، أما اللقاء الثاني فكان ضمن استعدادات بايرن ميونخ للموسم الكروي عام 2009، والذي شهد ايضا فوز البايرن بنتيجة 3-1.

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