كارتيرون: فخور بوجودي في الزمالك وتجربتي مع الاهلي كانت صعبة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن تجربته مع الفريق حتى الآن، وهل يتدخل رئيس النادي في عمله، وما موقفه من عودة الدوري.

كارتيرون أكد خلال تصريحاته صحفية لموقع “العين الرياضي” الإماراتي، أنه فخور بتواجده على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، مشددا على ارتياحه الشديد لمشواره مع الفريق الأبيض حتى الآن.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، كما قاده للفوز ببطولة السوبر المحلي بعد التغلب على الاهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الظروف لم تساعده في الاهلي

قال المدير الفني للزمالك، أن فترة وجود في الاهلي كانت صعبة، والظروف لم تساعده، مؤكدا أن فترة وجوده مع الفريق الأبيض تعد أفضل بالنسبة له، ويشعر بالسعادة أثناء عمله.

وقاد كارتيرون فريق الأهلي خلفا لحسام البدري، ونجح في قيادة الفريق إلى تصدر مجموعته ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن كان استلم الفريق متذيلا مجموعته، وقاده للتأهل إلى النهائي، لكنه خسر اللقب على يد الترجي بعد الفوز ذهابا 3-1 والخسارة إيابا 3-0 لتتم إقالته.

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مرتضى منصور لا يتدخل في عمله

المدرب الفرنسي شدد على أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض لا يتدخل في عمله، كما يردد البعض، ولم يفرض عليه مشاركة أي لاعب في المباريات، وهناك علاقة احترام متبادلة بينهما.

ويرى كارتيرون أن استئناف مسابقة الدوري باتت صعبة في ظل تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه ينتظر القرار النهائي للمسئولين، مشددا على أن صحة المواطنين هي الأهم.

وأنهى مدرب الزمالك تصريحاته نافيا دخول الترجي التونسي في مفاوضات معه لتولي قيادة الفريق، لكنه كشف عن تلقيه عرضا من أحد الأندية اليابانية وقام برفضه لأنه سعيد بالتواجد في الزمالك و يريد الاستمرار معه.

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك في ديسمبر الماضي عقب إقالته من قيادة الرجاء المغربي، وذلك خلفا للصربي ميتشو بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق تحت قيادته.